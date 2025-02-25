Глушенков заявил о готовности встречи с Карпиным: «Конечно, поеду, если позвонит»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков отметил, что готов встретиться с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, если тот ему позвонит.

В сентябре футболист заявил, что его больше мотивируют тренировки с латиноамериканскими легионерами сине-бело-голубых, чем товарищеский матч национальной команды против Вьетнама. Позже Карпин рассказал, что хотел бы обсудить эту тему с Глушенковым и понять его позицию.

— После выпуска Нобеля Карпин вызвал тебя на октябрьский сбор, чтобы поговорить, но ты сломал руку и никуда не поехал. Беседы так и не состоялось?

— А когда? — приводит Sport24 слова Глушенкова.

— Если Карпин тебе наберет и предложит встретиться один на один, вне сборной — поедешь?

— Не знаю, позвонит ли он, но я, конечно, поеду.

Глушенков дебютировал за сборную России в 2022 году. На счету 25-летнего полузащитника два матча за национальную команду — он сыграл в товарищеских играх с Киргизией в 2022-м и с Катаром в 2023-м.