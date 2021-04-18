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«Урал» — «Рубин»: Йевтич открыл счет дальним ударом

12:47
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Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич отличился в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала». Он открыл счет в матче в концовке первого тайма — 1:0.

Хавбек подобрал мяч за пределами штрафной и нанес дальний удар. Мяч влетел в ворота Ярослава Годзюра, ударившись о левую штангу.

Урал — Рубин

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