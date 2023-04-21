Гришин ожидает победу ЦСКА над «Локомотивом» в 24-м туре РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о матче 24-го тура РПЛ, в котором армейцы встретятся с «Локомотивом».

«Игру «Локомотива» и ЦСКА нельзя назвать дерби, это московская игра. В этом матче будет упорная борьба, обе команды набрали ход и преимущества ни у кого не будет. Будет интересно посмотреть на этот матч, но изначально у всех шансы 50 на 50. Многое будет зависеть от того, кто как подготовится. Ведь ЦСКА играл с «Уралом» в кубке, а «Локомотив» всю неделю готовился, поэтому сил у «железнодорожников» будет побольше. Но результат будет зависеть от того, как будет выстроена игра и как сыграют лидеры команд. Хотелось бы, чтобы ЦСКА продлил свою серию из восьми побед и одной ничьи в кубке.

Думаю, что будет результативный матч. И «Локомотив» в последнее время много забивает, и ЦСКА без гола с поля не уходит. Мне понравился бы счет 3:3 больше, чем 0:0, в случае ничьи. Все-таки зрители приходят посмотреть на голы и мы их должны увидеть. Мне лучше такая фееричная ничья, чем нули на табло. Но я рассчитываю, что ЦСКА победит со счетом 2:1», — сказал Гришин Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 23 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.