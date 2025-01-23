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Сегодня, 12:45

Погребняк считает, что сумма трансфера Луиса Энрике в «Зенит» вполне оправдана

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк оценил трансферную политику клуба.

«Трансферы «Зенита» сейчас оправданы и вовремя делаются. Дорогостоящими покупками они нас не удивили, были дороже футболисты. Но, как правило, все эти игроки выстреливали и показывали крутой футбол. Сейчас большая конкуренция в РПЛ, «Спартак» и «Краснодар» тоже будут усиливать состав. Трансфер Энрике — в тему!» — сказал Погребняк Metaratings.ru.

«Зенит» объявил о переходе Луиса Энрике 20 января. 24-летний игрок сборной Бразилии подписал контракт по схеме «4+1». В обмен на Энрике «Ботафого» получит вингера Артура, который присоединится к команде этой зимой, а также полузащитника Вендела, он отправится в «Ботафого» летом 2025 года.

В прошлом сезоне Энрике провел 55 матчей за «Ботафого», забил 12 мячей и сделал шесть голевых передач. В составе клуба футболист выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

Источник: Metaratings
Павел Погребняк
ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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