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Сегодня, 19:08

В ЦСКА рассказали, почему отпустят Файзуллаева на Кубок Азии U23

Константин Белов
Корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение клуба отпустить полузащитника Аббосбека Файзуллаева на Кубок Азии U23.

«Как уже многие знают, нас связывают крепкие многоуровневые отношения с Федерацией футбола Узбекистана. Безусловно, мы понимаем важность молодежного Кубка Азии, одновременно являющегося отбором на летние Олимпийские игры в Париже. Поездка туда может стать историческим событием для страны — во многом отсюда и значимость турнира, и внимание к нему на всех уровнях правительства», — сказал Брейдо «СЭ».

20-летний футболист присоединится к сборной Узбекистана после матча 21-го тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак", который пройдет 21 апреля.

«Но и наши партнеры также понимают, что сейчас у клуба идет важнейший отрезок сезона. График очень плотный, а уже в ближайший четверг команду ждет игра со «Спартаком» — о важности дерби для болельщиков говорить излишне. Как раз до этого матча будет сыгран весь групповой этап Кубка Азии U23, на котором сборная Узбекистана стартовала с победы. Уверены, что вся групповая стадия будет преодолена успешно, а уже в 1/4 финала к команде сможет присоединиться Аббос — сразу после нашего матча со «Спартаком». Представлять страну в важнейших играх — большая честь для каждого футболиста, и мы знаем, насколько это важно самому игроку. В итоге после продолжительного и продуктивного диалога на самом высоком уровне было найдено решение, устроившее все стороны.

Мы желаем Аббосу успешного выступления и будем ждать его возвращение в команду. Финальный матч турнира запланирован на 3 мая», — добавил Брейдо.

Кубок Азии U23 проходит в Катаре, сборная Узбекистана в первом матче обыграла Малайзию со счетом 2:0.

ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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3
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4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
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 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
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11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
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 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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