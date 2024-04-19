В ЦСКА рассказали, почему отпустят Файзуллаева на Кубок Азии U23

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение клуба отпустить полузащитника Аббосбека Файзуллаева на Кубок Азии U23.

«Как уже многие знают, нас связывают крепкие многоуровневые отношения с Федерацией футбола Узбекистана. Безусловно, мы понимаем важность молодежного Кубка Азии, одновременно являющегося отбором на летние Олимпийские игры в Париже. Поездка туда может стать историческим событием для страны — во многом отсюда и значимость турнира, и внимание к нему на всех уровнях правительства», — сказал Брейдо «СЭ».

20-летний футболист присоединится к сборной Узбекистана после матча 21-го тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак", который пройдет 21 апреля.

«Но и наши партнеры также понимают, что сейчас у клуба идет важнейший отрезок сезона. График очень плотный, а уже в ближайший четверг команду ждет игра со «Спартаком» — о важности дерби для болельщиков говорить излишне. Как раз до этого матча будет сыгран весь групповой этап Кубка Азии U23, на котором сборная Узбекистана стартовала с победы. Уверены, что вся групповая стадия будет преодолена успешно, а уже в 1/4 финала к команде сможет присоединиться Аббос — сразу после нашего матча со «Спартаком». Представлять страну в важнейших играх — большая честь для каждого футболиста, и мы знаем, насколько это важно самому игроку. В итоге после продолжительного и продуктивного диалога на самом высоком уровне было найдено решение, устроившее все стороны.

Мы желаем Аббосу успешного выступления и будем ждать его возвращение в команду. Финальный матч турнира запланирован на 3 мая», — добавил Брейдо.

Кубок Азии U23 проходит в Катаре, сборная Узбекистана в первом матче обыграла Малайзию со счетом 2:0.