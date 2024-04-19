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Сегодня, 18:44

Маклаков эмоционально отреагировал на отставку Абаскаля: «Я счастливейший человек на свете!»

Сергей Жуков
корреспондент
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Актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков в комментарии для «СЭ» высказался об уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

«Я счастливейший человек на свете! Наконец-то Абаскаль ушел. Это большой плюс для нашего футбола, что он покинул его. Он часто спрашивал у Бога состав, значит, в этот раз не смог с ним договориться», — сказал Маклаков «СЭ».

«Спартак» объявил об увольнении 35-летнего испанца 14 апреля. Испанец возглавлял красно-белых с лета 2022 года. После его ухода исполняющим обязанности главного тренера стал экс-ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах. 21 апреля москвичи сыграют с «Ростовом» в 25-м туре РПЛ. Начало матча — в 20.30 по московскому времени.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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В «Спартаке» сообщили о том, что Бабич вернулся в расположение команды
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Максим Глушенков

Локомотив

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Динамо

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Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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