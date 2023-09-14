В ЦСКА рассказали, когда полузащитник Мендес вернется из расположения сборной Чили

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал «СЭ», когда полузащитник Виктор Мендес вернется в расположение команды из сборной Чили.

«Все ребята вернулись в расположение команды из сборных. Ночью прилетает Мендес», — сказал Брейдо «СЭ».

Виктор Мендес был вызван в сборную Чили на матчи отборочного турнира ЧМ-2026 против Уругвая (1:3) и Колумбии (0:0). Футболист был в заявке на обе игры, но ни разу не появился на поле.

ЦСКА занимает седьмое место в чемпионате России-2023/24 с 11 очками в 7 матчах. В 8-м туре РПЛ армейцы сыграют против «Крыльев Советов», встреча состоится 16 сентября.