«Зенит» исключил Ерохина из заявки в РПЛ

«Зенит» вывел полузащитника Александра Ерохина из заявки команды в РПЛ, сообщает официальный сайт турнира.

33-летний россиянин появился в списке отзаявленных футболистов на сайте лиги.

В четверг, 14 сентября в России закрывается трансферное окно — вывод Ерохина из заявки может означать, что игрок покинет клуб из Санкт-Петербурга.

Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В сезоне-2023/24 хавбек принял участие в 7 матчах сине-бело-голубых и сделал одну результативную передачу.