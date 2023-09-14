Карпин назвал защиту «Ростова» без Осипенко катастрофой

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» рассказал о влиянии защитника Максима Осипенко на игру команды.

— Как охарактеризовать защиту «Ростова» без Осипенко?

— Катастрофа.

— Что такого он дает?

— Прежде всего, опыт и уверенность. Одно дело, когда играет Мелехин, Прохин и Махания условны или Лангович. Ну это три мальчика играют. А когда есть хотя бы один Осипенко, это вообще другая история. Терентьев в центре защиты? Безысходность.

11 августа «РБ Спорт» сообщал, что защитник выбыл на месяц из-за мышечной травмы.

В нынешнем сезоне 29-летний россиянин провел за «Ростов» три матча и забил один мяч.

После 7 туров «Ростов» с 7 очками занимает 11-е место в чемпионате России. В следующем туре «Ростов» встретится дома с «Балтикой» (16 сентября).