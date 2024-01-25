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Сегодня, 13:49

В ЦСКА рассказали, когда Дивеев сможет вернуться в общую группу

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, когда защитник Игорь Дивеев сможет вернуться к тренировкам в общей группе команды.

«Игорь занимался по своему плану с хорошей прогрессией. Надеемся, что со второй части второго сбора он начнет тренироваться в общей группе», — заявил Безуглов в видео, опубликованном в Telegram-канале ЦСКА.

Также Безуглов рассказал о состоянии полузащитника Максима Мухина, который перенес операцию на колене после повреждения крестообразной связки.

«У него тоже хорошая динамика, надеемся, что в мае он будет в общей группе», — добавил глава медицинского штаба красно-синих.

Игорь Дивеев получил травму голеностопа 15 июля в матче Суперкубка России против «Зенита». С тех пор 24-летний россиянин не появлялся на поле в официальных матчах.

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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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