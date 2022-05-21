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Сегодня, 18:32

В ЦСКА рассчитывают, что Языджи может остаться в клубе

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо заявил, что в клубе рассчитывают сохранить полузащитника Юсуфа Языджи, арендованного у «Лилля» до конца сезона-2021/22.

— Что с Языджи?

— Могу выразить благодарность агенту Языджи. Он выполняет работу за нас. Нам не остаётся работы. Агент держит в тонусе и нас. Мы знаем, что у Языджи есть желание остаться. У нас прекрасные отношения с Юсуфом. Дальше только финансовый вопрос между ПФК ЦСКА и Лиллем. Мы знаем текущую обстановку. В связи с политической обстановкой должны быть сделаны экономические поправки. Вопрос в переговорах между клубами. Мы точно не будем с ним прощаться сегодня.

Языджи перешел в ЦСКА в январе 2022 года, на счету 25-летнего турка 8 голов и 2 результативных передачи в 12 матчах за армейцев.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
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РПЛ
ФК Лилль
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
1
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
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Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
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 1 : 0
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