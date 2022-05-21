В ЦСКА рассчитывают, что Языджи может остаться в клубе

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо заявил, что в клубе рассчитывают сохранить полузащитника Юсуфа Языджи, арендованного у «Лилля» до конца сезона-2021/22.

— Что с Языджи?

— Могу выразить благодарность агенту Языджи. Он выполняет работу за нас. Нам не остаётся работы. Агент держит в тонусе и нас. Мы знаем, что у Языджи есть желание остаться. У нас прекрасные отношения с Юсуфом. Дальше только финансовый вопрос между ПФК ЦСКА и Лиллем. Мы знаем текущую обстановку. В связи с политической обстановкой должны быть сделаны экономические поправки. Вопрос в переговорах между клубами. Мы точно не будем с ним прощаться сегодня.

Языджи перешел в ЦСКА в январе 2022 года, на счету 25-летнего турка 8 голов и 2 результативных передачи в 12 матчах за армейцев.