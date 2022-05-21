«Динамо» — «Сочи»: Кассьера оформил хет-трик, забив бело-голубым пятый гол

«Сочи» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» забил пятый гол. На 68-й минуте хет-трик оформил Матео Кассьера. Счет стал 5:1.