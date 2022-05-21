«Сочи» обратился к «Динамо» после хет-трика Кассьерры: «До свидания!»

«Сочи» обратился к «Динамо» после хет-трика Кассьерры

«Сочи» после хет-трика нападающего Матео Кассьерры в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» обратился к бело-голубым фразой: «До свидания!».

Счет в матче «Динамо» — «Сочи» стал 5:1.