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В ЦСКА похвалили «Динамо» за организацию матча с «Амкалом»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в интервью «СЭ» поделился мнением о матче между «Динамо» и «Амкалом» и рассказал о тренировке команды вместе с российскими фигуристками.

— Мы видели, что устроило «Динамо» с «Амкалом». Как ЦСКА собирается конкурировать?

— Во-первых, динамовцы — большие молодцы, мы рады за них. Они делают большое дело для футбола. Видел в твоем Telegram-канале, что совсем маленькому проценту людей не понравилась идея «Динамо». Здорово, что и более «олдскульная» аудитория понимает, что такие мероприятия нужно устраивать.

Мы вчера позвали на тренировку наших прославленных фигуристок — настоящих и будущих чемпионок: Трусову, Валиеву, Щербакову, Хромых и многих других девчонок. Они посмотрели нашу тренировку, поиграли с Дивеевым и Обляковым, обыграли их. Дубль на счету Трусовой под руководством Константина Кучаева, он ей подсказывал. Обляков и Дивеев слишком рано сели низко.

Была замечательная атмосфера. Это очень крутой коллаб. По количеству запросов и публикаций я убедился, насколько большие звезды наши девочки. Это миллионная аудитория. А с «Динамо» мы не конкурируем, мы делаем свою работу, — сказал Брейдо «СЭ».

25 июня «Динамо» в товарищеском матче обыграло команду блогеров «Амкал» (5:0). Первый гол забил хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин. Перед матчем с концертом выступил рэпер Егор Крид.

Российские фигуристки против футбольного ЦСКА. Фигуристки группы Тутберидзе вышли против футболистов ЦСКА. И обыграли их!

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