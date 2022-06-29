В ЦСКА похвалили «Динамо» за организацию матча с «Амкалом»
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в интервью «СЭ» поделился мнением о матче между «Динамо» и «Амкалом» и рассказал о тренировке команды вместе с российскими фигуристками.
— Мы видели, что устроило «Динамо» с «Амкалом». Как ЦСКА собирается конкурировать?
— Во-первых, динамовцы — большие молодцы, мы рады за них. Они делают большое дело для футбола. Видел в твоем Telegram-канале, что совсем маленькому проценту людей не понравилась идея «Динамо». Здорово, что и более «олдскульная» аудитория понимает, что такие мероприятия нужно устраивать.
Мы вчера позвали на тренировку наших прославленных фигуристок — настоящих и будущих чемпионок: Трусову, Валиеву, Щербакову, Хромых и многих других девчонок. Они посмотрели нашу тренировку, поиграли с Дивеевым и Обляковым, обыграли их. Дубль на счету Трусовой под руководством Константина Кучаева, он ей подсказывал. Обляков и Дивеев слишком рано сели низко.
Была замечательная атмосфера. Это очень крутой коллаб. По количеству запросов и публикаций я убедился, насколько большие звезды наши девочки. Это миллионная аудитория. А с «Динамо» мы не конкурируем, мы делаем свою работу, — сказал Брейдо «СЭ».
25 июня «Динамо» в товарищеском матче обыграло команду блогеров «Амкал» (5:0). Первый гол забил хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин. Перед матчем с концертом выступил рэпер Егор Крид.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -