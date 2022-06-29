В ЦСКА похвалили «Динамо» за организацию матча с «Амкалом»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в интервью «СЭ» поделился мнением о матче между «Динамо» и «Амкалом» и рассказал о тренировке команды вместе с российскими фигуристками.

— Мы видели, что устроило «Динамо» с «Амкалом». Как ЦСКА собирается конкурировать?

— Во-первых, динамовцы — большие молодцы, мы рады за них. Они делают большое дело для футбола. Видел в твоем Telegram-канале, что совсем маленькому проценту людей не понравилась идея «Динамо». Здорово, что и более «олдскульная» аудитория понимает, что такие мероприятия нужно устраивать.

Мы вчера позвали на тренировку наших прославленных фигуристок — настоящих и будущих чемпионок: Трусову, Валиеву, Щербакову, Хромых и многих других девчонок. Они посмотрели нашу тренировку, поиграли с Дивеевым и Обляковым, обыграли их. Дубль на счету Трусовой под руководством Константина Кучаева, он ей подсказывал. Обляков и Дивеев слишком рано сели низко.

Была замечательная атмосфера. Это очень крутой коллаб. По количеству запросов и публикаций я убедился, насколько большие звезды наши девочки. Это миллионная аудитория. А с «Динамо» мы не конкурируем, мы делаем свою работу, — сказал Брейдо «СЭ».

25 июня «Динамо» в товарищеском матче обыграло команду блогеров «Амкал» (5:0). Первый гол забил хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин. Перед матчем с концертом выступил рэпер Егор Крид.