«Спартак» и Промес разыграли популярного блогера. Он дал концерт для одного футболиста

Популярный исполнитель Егор Шип решил организовать концерт на футбольном стадионе.

Артист за два дня они смогли арендовать площадку и придумать концепцию классного шоу. Популярный видеоблогер был уверен в успехе своего выступления, но все пошло не по плану.

Оказалось, что на стадион, который вмещает в себя более 45 тысяч человек, прибыл лишь один человек — футболист «Спартака» Квинси Промес.

«Мой первый стадионный концерт оказался пранком от Квинси Промеса. Он заказал меня для личного выступления на стадионе», — написал певец в социальных сетях.