«Спартак» и Промес разыграли популярного блогера. Он дал концерт для одного футболиста
«Спартак» и Промес разыграли популярного блогера
Популярный исполнитель Егор Шип решил организовать концерт на футбольном стадионе.
Артист за два дня они смогли арендовать площадку и придумать концепцию классного шоу. Популярный видеоблогер был уверен в успехе своего выступления, но все пошло не по плану.
Оказалось, что на стадион, который вмещает в себя более 45 тысяч человек, прибыл лишь один человек — футболист «Спартака» Квинси Промес.
«Мой первый стадионный концерт оказался пранком от Квинси Промеса. Он заказал меня для личного выступления на стадионе», — написал певец в социальных сетях.
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13
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15
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
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|16.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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