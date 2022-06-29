В ЦСКА рассказали, что клуб хорошо заработал на аренде своего стадиона из-за товарищеского турнира

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в интервью «СЭ» рассказал, что клуб хорошо заработал на аренде своего стадиона «ВЭБ Арена», так как на нем пройдут четыре матча товарищеского турнира «Кубок Матч Премьер».

— Сегодня у вас стартует Кубок, но вы не хозяева. Вы отдали стадион в аренду...

— Да, хочется сразу сказать, что двоякая ситуация. С одной стороны, мы играем дома, а дома всегда хорошо. С другой стороны, мы не являемся организаторами матча, поэтому если что, то все вопросы не к нам. (смеется)

— Правильно ли я понимаю, что ЦСКА еще и заработал на аренде стадиона?

— Я видел, что в прессе фигурировали цифры, я не могу их комментировать, но клуб заработал. Тут все совпало: клуб дома проводит подготовку к сезону и заработал хорошо на сдаче в аренду стадиона.

ЦСКА проведет все свои матчи на турнире на «ВЭБ Арене». На этом стадионе состоится четыре из шести матчей. По информации «СЭ», ЦСКА сможет заработать на аренде стадиона более 25 миллионов рублей.

Помимо ЦСКА в турнире принимают участие «Зенит», «Сочи» и «Нижний Новгород».

Матчи проходят на двух стадионах — «ВЭБ Арене» в Москве и «Смене» в Санкт-Петербурге.