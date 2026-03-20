В ЦСКА подтвердили отстранение Мойзеса от тренировок: «Дисциплина должна оставаться ключом для выхода из ситуации»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию об отстранении защитника Мойзеса от тренировок с командой.

19 марта «Чемпионат» сообщал, что 31-летний бразилец отстранен от тренировок с командой из-за перепалки с главным тренером армейцев Фабио Челестини после ответного матча против «Краснодара» (0:4) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Вместе с болельщиками мы переживаем из-за неудовлетворительного возобновления сезона и результатов, которые не соответствуют амбициям нашей команды. И наша первостепенная задача — как можно скорее вернуться на победный путь. Обсудив происходящее с командой, мы убеждены, что у главного тренера существует всесторонняя поддержка. Мы вместе оказались в текущей ситуации, и необходимо сделать все, чтобы вместе из нее выйти. Единство, сплоченность и порядок должны быть в основе всех решений.

Мы также убеждены, что происходящее в раздевалке должно там и оставаться, но при этом понимаем, что болельщик имеет право знать суть произошедшего. И что касается слухов по ситуации с Мойзесом, то действительно в отношении него клуб применил наказание дисциплинарного характера. Вклад Мойзеса в игру команды велик, он большой игрок для всего нашего чемпионата, однако именно дисциплина как на поле, так и за его пределами должна оставаться ключом для выхода из сложившейся ситуации.

Мы просим вас сейчас быть вместе с командой единым целым. Вы очень нужны игрокам, тренерскому штабу и всем, кто причастен к ЦСКА. И мы рассчитываем на вашу поддержку завтра и на других предстоящих матчах», — сказал Бабаев.

В этом сезоне Мойзес провел 27 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

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