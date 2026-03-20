РПЛ объявила, что Талалаев дисквалифицирован на 4 матча, Челестини — на 1

Пресс-служба РПЛ опубликовала список тренеров и игроков, которые из-за дисквалификаций пропустят матчи 22-го тура РПЛ.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дисквалифицирован на четыре матча. Он пропустит игры против «Сочи», махачкалинского «Динамо», «Пари НН» и «Краснодара».

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини получил отстранение на один матч — против махачкалинского «Динамо».

Из футболистов 22-й тур пропустят: Марсело, Дмитрий Васильев (оба — «Сочи»), Валентин Пальцев («Краснодар»), Алексей Миронов, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Кирилл Глебов (ЦСКА), Кевин Андраде («Балтика»), Максим Ненахов («Локомотив»), Исмаэл Силва («Ахмат») и Рубенс («Динамо»).

22-й тур РПЛ пройдет 21-22 марта.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max