В Госдуме оценили решение РФС запретить допуск на фанатскую трибуну ЦСКА на один матч
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» решение КДК РФС запретить допуск зрителей на фанатскую трибуну стадиона ЦСКА на один матч (второй — условно).
«РФС следует регламенту, но мое мнение, ответственность должна лечь на руководство стадионов, — сказал Свищев «СЭ». — С какой стати были выключены камеры? Через кого пронесли пиротехнику? Если не будет таких инцидентов, то не будет проблем, и не надо наказывать болельщиков. Нужно не наказывать, а предотвращать данные инциденты. Я сейчас работаю с экспертами над тем, чтобы минимизировать шансы на такие случаи».
28 ноября после матча Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Зенит» (0:2), на котором фанаты московской команды использовали пиротехнику, полиция задержала 408 человек. Болельщики не могли покинуть стадион почти три часа, часть задержанных провела в отделениях полиции почти всю ночь.
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