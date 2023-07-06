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В ЦСКА отреагировали на информацию о возможном переходе Фернандеса в «Зенит»

Мария Гусева
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Марио Фернандес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Ну что же. Теперь все встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру.

В январе 2023 года защитник вернулся в футбол и перешел в «Интернасьонал» на правах аренды, однако в апреле разорвал контракт с клубом по личным причинам.

Во вторник, 4 июля журналист Фабио Алейшо сообщил о том, что ЦСКА и «Интернасьонал» не достигли договоренности об оплате компенсации за Фернандеса в размере 366 тысяч евро. Позднее агент защитника подтвердил эти данные.

В четверг, 6 июля журналист Алешандре Пратцель заявил, что 32-летний футболист согласовал контракт с «Зенитом».

Источник: https://t.me/BreydoChannel/1280
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