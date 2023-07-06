В ЦСКА отреагировали на информацию о возможном переходе Фернандеса в «Зенит»
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».
«Ну что же. Теперь все встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.
Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру.
В январе 2023 года защитник вернулся в футбол и перешел в «Интернасьонал» на правах аренды, однако в апреле разорвал контракт с клубом по личным причинам.
Во вторник, 4 июля журналист Фабио Алейшо сообщил о том, что ЦСКА и «Интернасьонал» не достигли договоренности об оплате компенсации за Фернандеса в размере 366 тысяч евро. Позднее агент защитника подтвердил эти данные.
В четверг, 6 июля журналист Алешандре Пратцель заявил, что 32-летний футболист согласовал контракт с «Зенитом».
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