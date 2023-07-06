Пономарев объяснил, почему ЦСКА еще не подписал ни одного нового игрока

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на низкую активность московского клуба на трансферном рынке.

«Пока, наверное, в клубе думают, что можно сделать этим летом. Сейчас все покрытом мраком. Руководство не хочет афишировать свои дела. Я считаю, что они все правильно делают. Что там особенного? Всему свое время. Они работают, будут покупки и перестановки. Пока все нормально. Я накануне разговаривал с Евгением Гинером, ездил к нему. Я сказал ему, что ЦСКА нужны игроки впереди, быстрые ребята. Тогда с командой все будет хорошо», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Сине-бело-голубые набрали 70 очков за 30 туров. Второе место в РПЛ занял ЦСКА (59 очков), третье — «Спартак» (54 очка).