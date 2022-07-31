Деменко рассказал, кто является единственным конкурентом «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко рассказал, что думает о победе команды над «Локомотивом» во третьем туре РПЛ с «Локомотивом» (5:0).

«Моменты у «Локомотива» были. Используй команда их, был бы шанс. Но во втором тайме, когда «Зенит» забил первый мяч, у «Локо» все развалилось. С такой игрой «Зенит» выиграет чемпионат. И по составу, и по игре клуб очень мощно выглядит. Он может только сам проиграть матчи, как во встрече с «Химками».

Он считает, что ЦСКА является единственным конкурентом петербургского клуба.

«ЦСКА пока выглядит единственным конкурентом. Федотов — очень интересный тренер. Если к личной встрече с «Зенитом» в пятом туре «армейцы» подойдут без потери очков, они могут преподнести сюрприз. Ведь питерцы не привыкли догонять.

Даже если «Зенит» будет тотально доминировать, интерес к чемпионату не потеряется, люди не перестанут смотреть. Любая из команд сможет удивить: не только ЦСКА, но и «Краснодар», и «Спартак», в каком бы состоянии он ни был», — цитирует Деменко «ВсеПроСпорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 7 очков в трех турах.