Судейство в РПЛ: видеоассистенты вмешивались в игру 55 раз в 88 матчах
В 11-м туре чемпионата России-2025/26 было два момента, которые можно трактовать, как судейские ошибки. Еще семь раз арбитры дали повод видеоассистентам для вмешательств.
На 42-й минуте матча «Динамо» — «Локомотив» (3:5) судья Кирилл Левников после вмешательства видеоассистентов Сергея Иванова и Веры Опейкиной и просмотра повторов на мониторе у поля принял спорное решение и изменил первоначальный вердикт: наказал динамовца Хуана Хосе Касереса пенальти и желтой карточкой за срыв перспективной атаки.
На 81-й минуте матча ЦСКА — «Спартак» (3:2) арбитр Артем Чистяков не вынес второе предупреждение спартаковцу Александру Джику за срыв перспективной атаки и не удалил его. Хотя все основания для этого были.
Что касается нынешнего турнира в целом, то его 88 игр судили 22 арбитра. По подсчетам «СЭ», всего рефери допустили 44 ошибки, не исправленных с помощью видеоассистентов. Средний показатель — ровно одно неверное решение в каждом втором матче.
По числу неправильных вердиктов среди арбитров лидируют Рафаэль Шафеев и Сергей Карасев.
ВАР-вмешательств и неисправленных ошибок по сравнению с прошлым чемпионатом стало больше. Год назад в 11 турах неправильных решений было 28, сейчас — 44 (выросло в 1,57 раза). В прошлом году видеоарбитры давали знать о себе в 38 случаях, сейчас — в 55 (выросло в 1,45 раза).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1