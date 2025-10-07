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Судейство

Судейство в РПЛ: видеоассистенты вмешивались в игру 55 раз в 88 матчах

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В 11-м туре чемпионата России-2025/26 было два момента, которые можно трактовать, как судейские ошибки. Еще семь раз арбитры дали повод видеоассистентам для вмешательств.

На 42-й минуте матча «Динамо» — «Локомотив» (3:5) судья Кирилл Левников после вмешательства видеоассистентов Сергея Иванова и Веры Опейкиной и просмотра повторов на мониторе у поля принял спорное решение и изменил первоначальный вердикт: наказал динамовца Хуана Хосе Касереса пенальти и желтой карточкой за срыв перспективной атаки.

На 81-й минуте матча ЦСКА — «Спартак» (3:2) арбитр Артем Чистяков не вынес второе предупреждение спартаковцу Александру Джику за срыв перспективной атаки и не удалил его. Хотя все основания для этого были.

Что касается нынешнего турнира в целом, то его 88 игр судили 22 арбитра. По подсчетам «СЭ», всего рефери допустили 44 ошибки, не исправленных с помощью видеоассистентов. Средний показатель — ровно одно неверное решение в каждом втором матче.

По числу неправильных вердиктов среди арбитров лидируют Рафаэль Шафеев и Сергей Карасев.

ВАР-вмешательств и неисправленных ошибок по сравнению с прошлым чемпионатом стало больше. Год назад в 11 турах неправильных решений было 28, сейчас — 44 (выросло в 1,57 раза). В прошлом году видеоарбитры давали знать о себе в 38 случаях, сейчас — в 55 (выросло в 1,45 раза).

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РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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