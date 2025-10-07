Судейство в РПЛ: видеоассистенты вмешивались в игру 55 раз в 88 матчах

В 11-м туре чемпионата России-2025/26 было два момента, которые можно трактовать, как судейские ошибки. Еще семь раз арбитры дали повод видеоассистентам для вмешательств.

На 42-й минуте матча «Динамо» — «Локомотив» (3:5) судья Кирилл Левников после вмешательства видеоассистентов Сергея Иванова и Веры Опейкиной и просмотра повторов на мониторе у поля принял спорное решение и изменил первоначальный вердикт: наказал динамовца Хуана Хосе Касереса пенальти и желтой карточкой за срыв перспективной атаки.

На 81-й минуте матча ЦСКА — «Спартак» (3:2) арбитр Артем Чистяков не вынес второе предупреждение спартаковцу Александру Джику за срыв перспективной атаки и не удалил его. Хотя все основания для этого были.

Что касается нынешнего турнира в целом, то его 88 игр судили 22 арбитра. По подсчетам «СЭ», всего рефери допустили 44 ошибки, не исправленных с помощью видеоассистентов. Средний показатель — ровно одно неверное решение в каждом втором матче.

По числу неправильных вердиктов среди арбитров лидируют Рафаэль Шафеев и Сергей Карасев.

ВАР-вмешательств и неисправленных ошибок по сравнению с прошлым чемпионатом стало больше. Год назад в 11 турах неправильных решений было 28, сейчас — 44 (выросло в 1,57 раза). В прошлом году видеоарбитры давали знать о себе в 38 случаях, сейчас — в 55 (выросло в 1,45 раза).