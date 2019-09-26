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В четверг Хохлова не было на тренировке «Динамо», в пятницу в команде собрание

26 сентября 2019, 22:06
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По информации «СЭ», сегодняшнюю тренировку бело-голубых проводил не Дмитрий Хохлов. Перед началом занятия помощник Хохлова — Юрий Никифоров — сказал игрокам о том, что главный тренер задерживается. Однако в итоге тренировку проводил Никифоров. Футболистам же было объявлено о том, что завтра утром, — перед вылетом на матч с «Ростовом» (игра состоится в субботу) — состоится собрание, на котором будет руководство клуба. (Сергей Егоров)

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 10 очков после 10 туров. Бело-голубые вылетели из Олимп-Кубка России на стадии 1/16 финала, уступив «Лучу» (0:1).

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