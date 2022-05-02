Ретроформа «Спартака» застряла в другой стране. Клуб надеется, что ее доставят

«Спартак» не смог сыграть против «Крыльев Советов» в ретроформе из-за проблем с логистикой

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал в интервью «СЭ», что клуб может провести матч в ретроформе, но пока возникают проблемы с логистикой.

«Матч с «Крыльями Советов» должны были сыграть в ретроформе, но она застряла в другой стране. Если все будет хорошо, то «Спартак» в ней еще сыграет», — сказал Зеленов.

В 27-м туре Тинькофф РПЛ «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Встреча была оформлена в честь 100-летнего юбилея клуба: перед началом игры состоялся круг почета от ветеранов красно-белых, а в центре поля была оформлена цифра «100».

Последний домашний матч в нынешнем сезоне «Спартак» проведет 15 мая против «Зенита» в рамках 29-го тура премьер-лиги.