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Сегодня, 11:13

Ретроформа «Спартака» застряла в другой стране. Клуб надеется, что ее доставят

«Спартак» не смог сыграть против «Крыльев Советов» в ретроформе из-за проблем с логистикой
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал в интервью «СЭ», что клуб может провести матч в ретроформе, но пока возникают проблемы с логистикой.

«Матч с «Крыльями Советов» должны были сыграть в ретроформе, но она застряла в другой стране. Если все будет хорошо, то «Спартак» в ней еще сыграет», — сказал Зеленов.

В 27-м туре Тинькофф РПЛ «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Встреча была оформлена в честь 100-летнего юбилея клуба: перед началом игры состоялся круг почета от ветеранов красно-белых, а в центре поля была оформлена цифра «100».

Последний домашний матч в нынешнем сезоне «Спартак» проведет 15 мая против «Зенита» в рамках 29-го тура премьер-лиги.

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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 0
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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