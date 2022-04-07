В Болгарии сообщили, что Ивелин Попов после окончания сезона подпишет контракт с «Левски»

Ивелин Попов может перейти летом из «Сочи» в «Левски»

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов может вернуться в Болгарию после окончания контракта с российским клубом, сообщает Novinite.bg.

Сам игрок уже обсудил возможный переход с главным тренером болгарского клуба «Левски». На родине его зарплата будет составлять 5 тысяч евро в месяц.

В нынешнем сезоне 34-летний болгарин провел в Тинькофф РПЛ 19 матчей, в которых забил 4 гола и сделал столько же голевых передач. Летом у него истекает контракт с «Сочи».

Попов выступает в России с 2012 года. Он играл также за «Кубань», «Спартак», «Рубин» и «Ростов».

В составе красно-белых Попов становился чемпионом России.