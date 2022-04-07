«Мне пожалели 12 тысяч». Бывший игрок «Баварии» рассказал, как почему сорвался его переход в «Локомотив»
Экс-игрок «Баварии» и «Спартака» Александр Каратаев рассказал о том, как сорвалось его возвращение из мюнхенского клуба в «Локомотив».
— Жалеете, что так получилось в «Баварии»? Из-за желтухи не пробились в основу, уехали обратно в Россию.
— Сейчас уже ни о чем не жалею. Все нормально. Единственное: из Мюнхена я мог вернуться в «Локомотив», но не сошлись с Валерием Филатовым по деньгам. Договорились, что мне заплатят подъемные — 12 тысяч долларов. А на подписании контракта Филатов сказал: сейчас дадим четыре, а потом добавим. Я услышал это, встал и ушел.
Они же за меня бабки получили — 300 тысяч долларов. Олег Гарин мне рассказывал, что полгода моими дойчмарками премиальные выдавали. А мне пожалели 12 тысяч. Но я дурак, конечно. Надо было остаться, но амбиции взыграли. По собственной глупости лишил себя... Подсказать некому было из старших. Все сам: раз, ляп, порвал, ушел.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
13
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
14
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
15
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
16
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0