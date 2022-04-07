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«Мне пожалели 12 тысяч». Бывший игрок «Баварии» рассказал, как почему сорвался его переход в «Локомотив»

Экс-игрок «Баварии» рассказал, как сорвалось его переход в «Локомотив»
Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-игрок «Баварии» и «Спартака» Александр Каратаев рассказал о том, как сорвалось его возвращение из мюнхенского клуба в «Локомотив».

— Жалеете, что так получилось в «Баварии»? Из-за желтухи не пробились в основу, уехали обратно в Россию.

— Сейчас уже ни о чем не жалею. Все нормально. Единственное: из Мюнхена я мог вернуться в «Локомотив», но не сошлись с Валерием Филатовым по деньгам. Договорились, что мне заплатят подъемные — 12 тысяч долларов. А на подписании контракта Филатов сказал: сейчас дадим четыре, а потом добавим. Я услышал это, встал и ушел.

Они же за меня бабки получили — 300 тысяч долларов. Олег Гарин мне рассказывал, что полгода моими дойчмарками премиальные выдавали. А мне пожалели 12 тысяч. Но я дурак, конечно. Надо было остаться, но амбиции взыграли. По собственной глупости лишил себя... Подсказать некому было из старших. Все сам: раз, ляп, порвал, ушел.

Источник: https://sport24.ru/
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