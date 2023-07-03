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Канищев заявил, что руководители «Зенита» не любят критику

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев, президент клуба «Зенит-84» рассказал, меняется ли его отношение к петербургскому клубу, в зависимости того, сколько бразильцев за него выступает.

«Отношение как к клубу, в котором я когда-то мечтал играть и за который играл, конечно, не изменилось, — говорит Канищев. — Оно и не может измениться. Другое дело, что в этом клубе есть какая-то своя политика, которая может нравиться и не нравиться. К ней у меня свое отношение, не всегда позитивное. Руководители «Зенита» не любят критику, хотят, чтобы им льстили и говорили про них только хорошее. Не понимают, что критика — от желания помочь, из нее можно извлечь пользу. Обижаются ли? Еще как! Думают, что тот, кто критикует их за работу, желает зла клубу. Это не так. Для меня «Зенит» — это не Медведев, не Миллер и тем более некоторые другие персонажи. «Зенит» — это «Зенит», он принадлежит городу, котором я родился и живу. Это любовь на генном уровне. За кого мне еще болеть? В «Барселоне» тоже играют не только испанцы. Смотрите, какой фурор она производит в Каталонии. Или «Реал», «Манчестер Сити». Если говорить об игроках, которых воспитывает школа «Зенита» и другие школы Петербурга, то надо признать: у них в России практически нет шансов подняться наверх», — приводит слова Канищева «РБ Спорт».

Сейчас в составе «Зенита» выступают восемь бразильцев. Защитники Родригао, Сантос и Ренан, полузащитники: Вендел, Мантуан, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком. С февраля 2024 года к команде также присоединится бразильский нападающий Педриньо.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kanishhev-rukovoditeli-zenita-ne-lyubyat-kritiku-hotya-iz-nee-mozhno-izvlech-pol-zu/
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