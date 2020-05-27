Известный актер и болельщик красно-белых Михаил Ефремов в интервью «СЭ» рассказал, когда придет на матч чемпионата Белоруссии.

— За кого вы болеете в чемпионате Белоруссии?

— Ни за кого. Потому что в нем среди 16 клубов целых два «Динамо» и ни одного «Спартака». Беспредел, да и только! И куда Батька смотрит?! Вот когда команда с моим любимым названием появится, я прилечу на первый же ее матч. (Александр Львов)