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«В Белоруссии беспредел — два «Динамо» и ни одного «Спартака». Актер Ефремов о белорусском футболе

20:05
Известный актер Михаил Ефремов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Известный актер Михаил Ефремов. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Известный актер и болельщик красно-белых Михаил Ефремов в интервью «СЭ» рассказал, когда придет на матч чемпионата Белоруссии.

Михаил Ефремов.«Было больно видеть, как Глушакова выживала из «Спартака» группа озверевших фанатов». Интервью актера Ефремова

— За кого вы болеете в чемпионате Белоруссии?

— Ни за кого. Потому что в нем среди 16 клубов целых два «Динамо» и ни одного «Спартака». Беспредел, да и только! И куда Батька смотрит?! Вот когда команда с моим любимым названием появится, я прилечу на первый же ее матч. (Александр Львов)

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