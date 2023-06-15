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Сегодня, 16:41

В «Балтике» рассказали, что сейчас у клуба 35 активных спонсоров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Коммерческий директор «Балтики» Юрий Аракелян рассказал о многочисленных спонсорах калининградской команды, а также обозначил перспективы сотрудничества с ними в новом сезоне.

«В ближайшие недели у нас будет собираться программа лояльности. 100% количество спонсоров увеличится. Мы видим дополнительный интерес к «Балтике». Вообще, у нас в работе с калининградскими компаниями есть посыл «Быть вместе». Плюс в Калининграде очень большое предпринимательское сообщество, и многие сейчас начинают оказывать поддержку, интересуются нашим брендом, хотят с нами сотрудничать в РПЛ. Мы выходим в курортные места в Калининградской области. У нас порядка 35 активных спонсоров, которые оказывают нам поддержку. И мы бы хотели увеличить их число до 50, но уверены, что их может быть еще больше», — приводит слова Аракеляна Metaratings.ru.

«Балтика» добилась прямого выхода в чемпионат России впервые за 25 лет.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-baltike-rasskazali-chto-seichas-u-kluba-35-aktivnykh-sponsorov-258902/
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РПЛ
ФК Балтика
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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П
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Зенит

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Александр Соболев

Спартак

 9
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Максим Ненахов

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