В ассоциации спортивных комментаторов России высказались о хейте в адрес Черданцева: «Критиковать будут всегда»

Председатель Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) Алексей Ефимов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе российского комментатора Георгия Черданцева.

«Критиковать кого-то — последнее дело, гораздо сложнее что-то сделать. Жору я давно знаю. У нас лауреатом премии «Голос спорта» был Генич и Трушечкин. Черданцев несколько раз был номинантом, но победителем не стал. На мой взгляд, это несправедливо. Недавний матч между ЦСКА и «Спартаком» он отработал очень хорошо. Комментаторов критиковали и будут критиковать всегда. Это я еще помню с советских времен. Тогда Хазанов пародировал Озерова, Махарадзе, Маслаченко и других. Критиковать будут всегда», — сказал Ефимов «СЭ».

Ранее Черданцев подвергался критике со стороны болельщиков из-за того, что он называл итальянцем главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.