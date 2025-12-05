В «Акроне» назвали безответственным поступок авиакомпании, сорвавшей вылет команды в Санкт-Петербург

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев в разговоре с «СЭ» рассказал о причинах позднего вылета команды в Санкт-Петербург на матч 18-го тура РПЛ против «Зенита».

«Авиакомпания Red Wings, у которой мы заказали услугу, повела себя очень безответственно. Ладно бы нас заранее предупредили, но за 10 минут до вылета, когда багаж уже загружен, нам говорят, что борт отдают под рейс в Тюмень. Это вызывает достаточно яркие эмоции...

В итоге перед важной игрой с «Зенитом» был нарушен весь график восстановления. Это безответственно. Команда приземлилась буквально час назад — а должна была на три часа раньше. Мы просто так не оставим этот вопрос», — заявил Клюшев «СЭ».

Матч 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Акроном» пройдет 6 декабря на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.

После 17 туров чемпионата России «Зенит» занимает третье место с 36 очками. У «Акрона» — 21 очко и девятая строчка.