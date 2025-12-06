Игроки «Акрона» прилетели в Санкт-Петербург после многочасовой задержки

«Акрон» сообщил, что футболисты команды прилетели в Санкт-Петербург на матч 18-го тура чемпионата России с «Зенитом».

Ранее «СЭ» стало известно, что «Акрон» не смог вовремя вылететь в Петербург, так как Red Wings использовала чартер команды для другого задержанного регулярного рейса.

Пресс-служба тольяттинского клуба опубликовала в своем Telegram-канале фото игроков из аэропорта Пулково, подписав пост: «Эти фотографии мы могли бы загрузить на 4 часа раньше».

Матч 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Акроном» пройдет 6 декабря на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.