Айдамиров — о победе над ЦСКА: «Мы очень счастливы»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу клуба над ЦСКА (2:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Какие эмоции от победы? Мы очень счастливы, больше добавить нечего», — сказал Айдамиров «СЭ».

На данный момент «Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. ЦСКА идет 5-м (37 очков).

25 апреля грозненский клуб сыграет дома против «Сочи».