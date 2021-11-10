В агентстве, сотрудничающем с Бека-Бека, опровергли интерес «Галатасарая»

В агентстве Classico Sports Management, сотрудничающем с полузащитником «Локомотива» Алексисом Бека-Бека, заявили, что новость об интересе со стороны «Галатасарая» не соответствует действительности.

«Никакого интереса со стороны «Галатасарая» не было, — заявили в агентстве. — Конечно же, это фейк. Никакого интереса ни от одного клуба к Бека-Бека не было. У Алексиса все отлично в «Локомотиве». Он любит проект, в котором участвует».

Ранее об интересе турецкого клуба сообщило местное издание Ajansspor. 20-летний француз в текущем сезоне провел 11 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Он выходил на поле в двух матчах против «Галатасарая» в Лиге Европы. Контракт футболиста истекает 30 июня 2026 года.