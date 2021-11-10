В агентстве, сотрудничающем с Бека-Бека, опровергли интерес «Галатасарая»
В агентстве Classico Sports Management, сотрудничающем с полузащитником «Локомотива» Алексисом Бека-Бека, заявили, что новость об интересе со стороны «Галатасарая» не соответствует действительности.
«Никакого интереса со стороны «Галатасарая» не было, — заявили в агентстве. — Конечно же, это фейк. Никакого интереса ни от одного клуба к Бека-Бека не было. У Алексиса все отлично в «Локомотиве». Он любит проект, в котором участвует».
Ранее об интересе турецкого клуба сообщило местное издание Ajansspor. 20-летний француз в текущем сезоне провел 11 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Он выходил на поле в двух матчах против «Галатасарая» в Лиге Европы. Контракт футболиста истекает 30 июня 2026 года.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-zhigo-beseduyu-s-neskol-kimi-klubami-iz-top-lig-no-so-storony-marselya-interesa-ne-by-lo/
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