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«Галатасарай» проявляет интерес к Бека-Бека

22:50
Алексис Бека-Бека в окружении игроков «Галатасарая». Фото Ajansspor
Алексис Бека-Бека в окружении игроков «Галатасарая». Фото Ajansspor
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Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека вызывает интерес у «Галатасарая», сообщает Ajansspor.

По данным источника, турецкий клуб интересовался у «Локо» возможностью трансфера игрока и условиями вероятной сделки.

20-летний француз в текущем сезоне провел 11 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Он выходил на поле в двух матчах против «Галатасарая» в Лиге Европы. Контракт футболиста истекает 30 июня 2026 года.

Ранее игрок перешел в «Локо» за шесть миллионов евро из «Кана».

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Евгений Петров все материалы автора

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