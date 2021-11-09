«Галатасарай» проявляет интерес к Бека-Бека
22:50
Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека вызывает интерес у «Галатасарая», сообщает Ajansspor.
По данным источника, турецкий клуб интересовался у «Локо» возможностью трансфера игрока и условиями вероятной сделки.
20-летний француз в текущем сезоне провел 11 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Он выходил на поле в двух матчах против «Галатасарая» в Лиге Европы. Контракт футболиста истекает 30 июня 2026 года.
Ранее игрок перешел в «Локо» за шесть миллионов евро из «Кана».
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