Оздоев в третий раз стал отцом

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев сообщил, что в третий раз стал отцом. Во вторник, 9 ноября, у футболиста родился сын.

«Ну что, поздравляю тебя, сынок, с приходом в этот мир. Придётся тебе терпеть подзатыльники от старшего брата, как я терпел», — написал Оздоев в Twitter.

Ну , что Поздравляю тебя сынок с приходом в этот мир . Придется тебе терпеть подзатыльников от старшего брата )) , как я терпел ?. 9.11.21 ? — ???? Ozdoev (@E27A) November 9, 2021

В сезоне-2021/22 Оздоев принял участие в 2 матчах «Зенита» и не отличился результативными действиями. 28-летний россиянин получил травму колена на 9-й минуте матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:1) 24 июля и с тех пор не появлялся на поле.