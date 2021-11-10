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Оздоев в третий раз стал отцом

04:08

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев сообщил, что в третий раз стал отцом. Во вторник, 9 ноября, у футболиста родился сын.

«Ну что, поздравляю тебя, сынок, с приходом в этот мир. Придётся тебе терпеть подзатыльники от старшего брата, как я терпел», — написал Оздоев в Twitter.

В сезоне-2021/22 Оздоев принял участие в 2 матчах «Зенита» и не отличился результативными действиями. 28-летний россиянин получил травму колена на 9-й минуте матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:1) 24 июля и с тех пор не появлялся на поле.

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Евгений Козинов все материалы автора

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