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Агент Жиго опроверг интерес со стороны «Марселя»

9 ноября, 23:54
Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Агент защитника «Спартака» Самюэля Жиго Мохамед Беншенафи прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуется «Марсель».

«В данный момент я беседую с несколькими клубами из топ-лиг, но пока нет ничего конкретного, — цитирует агента «РБ Спорт». — «Спартак» решит, хотят ли они его отпускать. «Марсель»? Нет. С их стороны интереса не было».

В текущем сезоне 28-летни Самюэль Жиго провел 18 матчей за «Спартак», забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт француза истекает по окончании сезона.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-zhigo-beseduyu-s-neskol-kimi-klubami-iz-top-lig-no-so-storony-marselya-interesa-ne-by-lo/

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Евгений Петров все материалы автора

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