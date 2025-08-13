Шикунов: «Руководители «Зенита» должны найти подход к Глушенкову»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с полузащитником «Зенита» Максимом Глушенковым.

«К сожалению, после Казани возник легкий конфликт — из-за этого он выбыл из состава. Но на кубковый матч он вышел, хотя в чемпионате мы его и не видим. Глушенков — серьезный футболист, вопросов не возникает. Есть сложности отношений внутри? Наверное, да. Их надо уладить и руководству, и футболисту. От этого страдает команда. Руководители должны найти подход к Глушенкову — но ситуация двухсторонняя. Может ли Глушенков сменить команду? Тяжело сказать, хотелось бы, чтобы ситуация закончилась, и Максим начал снова играть. Болельщики хотят видеть тот футбол Глушенкова, к которому привыкли — это удовольствие», — сказал Шикунов «СЭ».

Петербургский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками после 4 туров.

В 5-м туре сине-бело-голубые встретятся со «Спартаком». Матч пройдет 16 августа на «Лукойл Арене». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.