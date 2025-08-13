Футбол
13 августа, 14:03

Шикунов: «Руководители «Зенита» должны найти подход к Глушенкову»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с полузащитником «Зенита» Максимом Глушенковым.

«К сожалению, после Казани возник легкий конфликт — из-за этого он выбыл из состава. Но на кубковый матч он вышел, хотя в чемпионате мы его и не видим. Глушенков — серьезный футболист, вопросов не возникает. Есть сложности отношений внутри? Наверное, да. Их надо уладить и руководству, и футболисту. От этого страдает команда. Руководители должны найти подход к Глушенкову — но ситуация двухсторонняя. Может ли Глушенков сменить команду? Тяжело сказать, хотелось бы, чтобы ситуация закончилась, и Максим начал снова играть. Болельщики хотят видеть тот футбол Глушенкова, к которому привыкли — это удовольствие», — сказал Шикунов «СЭ».

Петербургский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками после 4 туров.

В 5-м туре сине-бело-голубые встретятся со «Спартаком». Матч пройдет 16 августа на «Лукойл Арене». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

  • stinn22

    а чего шикунофф советует зениту если он в сраптаке только работал и там ничем не запомнился?

    13.08.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Подход к Глушенкову прост: переоценен, не нужно требовать от него постоянной игры "а-ля Месси". Да, может сыграть нестандартно, но далеко не всегда. Как только это придет, всё сразу станет на свои места.

    13.08.2025

  • Слоноул

    «Руководители «Зенита» должны найти подход к Глушенкову» Встретить его у подъезда с букетом цветов и коробкой конфет, мило ему улыбнуться и т.д. ...

    13.08.2025

  • Denizzz77

    пусть этот глушенков найдет себе команду таких же эгоистов как он и валит из Питера.только этот дурачок не понимает, что такие деньги ему платить нигде не будут

    13.08.2025

  • spar001

    судя по всему там уже настолько все запущено, что контакта уже не найти...

    13.08.2025

  • Ilya Gudman

    Шикунов клоун , ты сам был в раздевалке когда конфликт начался в Казани , тебе кто то сказал об этом или может ты сам додумал ?)

    13.08.2025

  • Андрей

    Дайте мудаку больше

    13.08.2025

  • Старшой0754

    Глушенков профи, или кто? Он зарплату получает? почему его надо уговаривать, вхолить в его положение?

    13.08.2025

  • shpasic

    про Спартак к Шикунову вопросы уже закончились?

    13.08.2025

  • Smail

    Если клуб заинтересован в игроке, значит, надо идти в чем-то на компромисс, на уступки

    13.08.2025

  • НароднаяТим

    А что не так у Глушенкова кроме того что он не забивает сумасшедшие мячи каждый раз после травм?

    13.08.2025

