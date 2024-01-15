В агентстве Биэла заявили, что игрок не перейдет в «Краснодар» этой зимой

В агентстве Promanager, которое представляет интересы полузащитника «Баии» Габриэла Тейшейры, известного также как Биэл, заявили, что игрок не перейдет в «Краснодар» этой зимой.

«Биэл не перейдет в «Краснодар» этой зимой. Он останется в «Баии», — приводит заявление агентства «РБ Спорт».

22-летний нападающий выступает за «Баия» с января 2023 года. В минувшем сезоне он провел в бразильском клубе 48 матчей, забил 11 мячей и отдал семь результативных передач.