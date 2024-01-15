Защитник «Пари НН» Юлдошев отдан в аренду в «Кайрат»

Защитник «Пари НН» Иброгимхалил Юлдошев ушел в аренду до конца года с правом выкупа в «Кайрат» из Алма-Аты. Команда занимает 4-е место в чемпионате Казахстана.

«Успехов в новом клубе, Иброгимхалил!» — говорится в сообщении клуба.

В составе «Пари НН» Юлдошев провел в этом сезоне шесть матчей, сделав одну голевую передачу.