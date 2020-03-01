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«Уже сегодня — возвращение блудного Кокорина». Twitter Евро-2020 оригинально анонсировал дебют нападающего за «Сочи»

13:40
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Новичок «Сочи» Александр Кокорин может дебютировать за клуб в официальным матчах во встрече 20-го тура чемпионата Тинькофф — РПЛ против «Оренбурга».

Twitter Евро-2020 оригинально анонсировал это событие, сравнив форварда с главным героем популярного советского мультфильма про попугая Кешу.

Встреча между «Сочи» и «Оренбургом» состоится 1 марта. Александр Кокорин, который выступает за сочинцев на правах аренды, на презентации в качестве нового игрока клуба заявил, что намеревается вернуться в составе сборной России и попасть в состав на Евро-2020.

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