Новичок «Сочи» Александр Кокорин может дебютировать за клуб в официальным матчах во встрече 20-го тура чемпионата Тинькофф — РПЛ против «Оренбурга».

Twitter Евро-2020 оригинально анонсировал это событие, сравнив форварда с главным героем популярного советского мультфильма про попугая Кешу.

Уже сегодня — возвращение блудного Кокорина ? pic.twitter.com/fIHVKmy7oF — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) March 1, 2020

Встреча между «Сочи» и «Оренбургом» состоится 1 марта. Александр Кокорин, который выступает за сочинцев на правах аренды, на презентации в качестве нового игрока клуба заявил, что намеревается вернуться в составе сборной России и попасть в состав на Евро-2020.