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«Урал» завершил сборы в Железноводске

11:55
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«Урал», воспользовавшись паузой на международные матчи сборных, провел учебно-тренировочные сборы в Железноводске.

«Наша команда прожила девять дней в одном из санаториев Ставропольского края. Сегодня в спортивном и тренажерном залах состоялась заключительная тренировка», — сообщает пресс-служба клуба.

В матче 15-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» в воскресенье, 22 ноября сыграет на выезде против «Ротора». Начало — в 16.30 (мск). На данный момент «шмели» занимают 11-е место в турнирной таблице с 15 очками.

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