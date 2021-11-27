Ари может вернуться в чемпионат России зимой
Оливер Кабрера, агент нападающего Ари сообщил, что футболист может вернуться в чемпионат России в зимнее трансферное окно.
«Ари сейчас в Бразилии, находится в хорошей форме. Может ли он вернуться в Россию в один из клубов РПЛ этой зимой? Да, такой вариант возможен», — приводит Sport24 слова Кабреры.
В России Ари выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». Форвард покинул «Краснодар» в июле 2021 года и с тех пор является свободным агентом. У 35-летнего футболиста есть российское гражданство, он принял участие в 2 матчах сборной России.
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Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-11-27-ari-zimoy-mozhet-vernutsya-v-chempionat-rossii
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