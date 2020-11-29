Главный тренер «Сочи» Федотов удален в перерыве матча с «Уралом»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов получил красную карточку в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

В концовке первого тайма главный арбитр встречи Станислав Васильев показал вторую желтую карточку защитнику сочинцев Сергею Терехову. Тренер не скрывал своего недовольства этим решением.

Когда Федотов уже уходил в подтрибунное помещение на перерыв, судья также показал ему красную карточку.