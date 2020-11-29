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Главный тренер «Сочи» Федотов удален в перерыве матча с «Уралом»

13:00
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов получил красную карточку в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

В концовке первого тайма главный арбитр встречи Станислав Васильев показал вторую желтую карточку защитнику сочинцев Сергею Терехову. Тренер не скрывал своего недовольства этим решением.

Когда Федотов уже уходил в подтрибунное помещение на перерыв, судья также показал ему красную карточку.

Урал — Сочи

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие




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