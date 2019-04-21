"Урал" - "Рубин": Погребняк и Панюков - в стартовом составе екатеринбуржцев

Стали известны стартовые составы "Урала" и "Рубина" на матч 24-го тура чемпионата России. В атаке у хозяев с первых минут на поле появятся Павел Погребняк и Андрей Панюков.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Страндберг, Ароян, Поляков, Димитров, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Погребняк, Панюков. Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Шанбиев, Динга, Фидлер, Бавин, Катрич, Емельянов, Жигулев, Бикфалви, Араторе.

"Рубин": Ив. Коновалов, Цаллагов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Подберезкин, Иг. Коновалов, Полоз. Запасные: Бабурин, Тушев, Калинин, Микушин, Абдуллин, Акбашев, Могилевец, Пантелеев, Шекари, Бухаров, Сагитов.