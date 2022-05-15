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«Урал» разгромил «Рубин» и покинул зону стыковых матчей

«Урал» разгромил «Рубин» и опередил казанцев в турнирной таблице
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
15 мая. Екатеринбург. «Урал» — «Рубин» — 3:0.
Фото ФК «Урал».

«Урал» разгромил «Рубин» в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России. Команда из Екатеринбурга выиграла со счетом 3:0.

Дубль в составе победителей оформил полузащитник Эрик Бикфалви. Он довел свой бомбардирский счет до 10 голов в сезоне и установил личный рекорд результативности в РПЛ.

Также один мяч забил полузащитник Олег Шатов. Хавбек забил первый гол после возвращения в команду из Екатеринбурга.

«Урал» набрал 30 очков и покинул зону стыковых матчей, поднявшись на 12-е место. Команда Игоря Шалимова уже обезопасила себя от прямого вылета в ФНЛ.

«Рубин» на данный момент занимает 14-ю строчку в РПЛ (29 очков).

В заключительном туре «Рубин» на своем поле сыграет с «Уфой», а «Урал» проведет матч в Туле против местного «Урала». Все матчи 30-го тура пройдут 21 мая в одно время — 17.00 (мск).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
3:0
Рубин
Голы
Бикфалви, 23 (1:0), Шатов, 57 (2:0), Бикфалви, 71 (3:0)
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Герасимов Егорычев Аугустыняк (Евсеев, 79) Железнов (Юшин, 78) Мишкич Подберезкин Шатов (Гаджимурадов, 74) Бикфалви (Агеев, 89)
Рубин
Дюпин Тесленко Зотов Тальби Ломовицкий (Бакаев, 75) Зуев (Кузнецов, 62) Абильдгор Самошников (Фаттахов, 77) Кучаев (Апшацев, 75) Онугха Лисакович
Предупреждения
Кучаев 25’, Кузнецов 65’, Самошников 76’
Судьи
Карасев (Москва) Гаврилин (Владимир) Демешко (Химки)
ВАР
Турбин (Дмитров) Богач (Люберцы)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
2
12
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 3 : 3
14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 0
15.05 14:00
Урал – Рубин
 3 : 0
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Краснодар

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