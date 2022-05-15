«Урал» — «Рубин»: Бикфалви довел преимущество хозяев до крупного

Полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк забил гол в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он довел преимущество хозяев до крупного — 3:0.

Аугустыняк нанес мощный удар, с которым не смог справиться голкипер казанцев Юрий Дюпин.

Однако позже взятие ворот было переписано на Эрика Бикфалви. Выяснилось, что хавбек поставил ногу под удар партнера по команде.

Таким образом, Бикфалви оформил дубль в этом матче.