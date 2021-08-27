«Урал» и «Ростов» сыграли вничью

«Урал» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в матче шестого тура Тинькофф РПЛ.

На 76-й минуте гостей вывел вперед Дмитрий Полоз. «Урал» сравнял результат на 81-й минуте. Гол забил Даниэл Мишкич.

«Урал» набрал два очка и на данный момент занимает последнее, 16-е место. У «Ростова» пять очков и 14-я позиция.

В следующем туре «Ростов» примет «Краснодар», а «Урал» на выезде сыграет с «Рубином».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

6-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (0:0)

Голы: Полоз, 76 (0:1). Максименко, 81 (1:1).

«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов (Колесниченко, 55), Адамов, Кулаков, Егорычев, Йовичич, Гаджимурадов (Железнов, 80), Мишкич, Ибрахимай (Панюков, 81), Агеев (Максименко, 58).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Байрамян, 62), Баштуш, Осипенко, Калинин, Мелехин, Норманн (Сухомлинов, 86), Глебов, Хасимото, Альмквист (Полоз, 70), Комличенко.

Предупреждения: Ибрахимай, 14. Рыков, 53.

Судьи: Любимов. Большаков (оба — Санкт-Петербург), Миневич (Смоленск).

27 августа. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».