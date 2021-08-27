Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Урал» — «Ростов»: Артем Максименко сравнял счет

18:10
Теги:

Нападающий «Урала» Артем Максименко забил гол в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Он сравнял счет во втором тайме — 1:1.

Этой первый гол для команды из Екатеринбурга под руководством нового главного тренера Игоря Шалимова.

Урал — Ростов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» 28 миллионов евро за Роналду
Паралимпиада-2020: медальный зачет по итогам 27 августа
«Уфа» — «Крылья Советов»: все голы матча РПЛ
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр