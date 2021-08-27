«Урал» — «Ростов»: Артем Максименко сравнял счет
18:10
Нападающий «Урала» Артем Максименко забил гол в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Он сравнял счет во втором тайме — 1:1.
Этой первый гол для команды из Екатеринбурга под руководством нового главного тренера Игоря Шалимова.
Читайте также
1
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю