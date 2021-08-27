Нападающий «Урала» Артем Максименко забил гол в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Он сравнял счет во втором тайме — 1:1.

Этой первый гол для команды из Екатеринбурга под руководством нового главного тренера Игоря Шалимова.